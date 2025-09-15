Eine schrecklich nette Familie
Folge 22: Feinde
22 Min.Ab 12
Paketzusteller Tom lernt beim Ausliefern von Sex-Spielzeug jede Menge heiße Mädels kennen. Auch ein kleiner Flirt mit Kelly steht auf dem Programm - und der wird ihm zum Verhängnis: Toms Freundin Shannon hat seine Eskapaden satt. Sie verlässt ihn und "überredet" von nun an Männer reiferen Alters zu einem kleinen Ehebruch. Das kann ein ganzer Kerl wie Tom natürlich nicht auf sich sitzen lassen. So beginnt ein aberwitziger Wettstreit um den raffiniertesten Seitensprung.
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland