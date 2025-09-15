Warum ausgerechnet mein Frisör?Jetzt kostenlos streamen
Eine schrecklich nette Familie
Folge 10: Warum ausgerechnet mein Frisör?
24 Min.Ab 6
Al Bundy ist aus tiefster Seele verzweifelt: Sein Frisör Tony ist gestorben. Niemand konnte das Haar so schneiden wie er. Al weigert sich standhaft, einen dieser modischen "Hairstylisten" aufzusuchen. Zwei Monate hält er durch, doch dann ist das Haar einfach zu lang - vor allem das, das ihm aus der Nase wächst. Al Bundy begibt sich notgedrungen zu einem neuen Frisör - und das Ergebnis ist wahrlich in jeder Beziehung niederschmetternd.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland