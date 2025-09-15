Zum Inhalt springenBarrierefrei
Es war einmal ein Haus

Sony PicturesStaffel 3Folge 16
Folge 16: Es war einmal ein Haus

24 Min.Ab 6

Steve und Marcy wollen übers Wochenende wegfahren und bitten die Bundys, auf ihr Haus aufzupassen. Und die machen nichts lieber als das - kann man das Häuschen doch in Abwesenheit der Besitzer wunderbar ausplündern. Doch so weit kommt es gar nicht: Ein Umzugsunternehmer verwechselt das Haus mit einem anderen und transportiert es ab. Wohl oder übel müssen die Bundys ihre Nachbarn für eine Nacht bei sich aufnehmen. Das Chaos nimmt seinen Lauf ...

