Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 3Folge 2
Folge 2: Die Erscheinung

24 Min.

Marcy bringt Peggy bei, wie man Wäsche wäscht. Dabei fällt den beiden ein Schweißfleck auf Als Hemd auf: Der Fleck stellt eindeutig Elvis dar. Ein Zeichen: Elvis lebt! Das Bundy-Anwesen wird zu einer Elvis-Gedenkstätte umfunktioniert. Al und Steve kommen auf die Idee, blaue Wildlederschuhe zu verkaufen. Sie decken sich mit 700 Paar Blue Suede Shoes ein. Nur leider wurde Elvis inzwischen in einem Haushaltswarenladen in Ohio gesichtet ...

Sony Pictures
