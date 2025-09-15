Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 3Folge 19
24 Min.

Das Schuhverkäufer-Jahrestreffen steht bevor, und wieder hat Al Bundy die wenigsten Schuhe verkauft. Aus diesem Grund muss er den besten Verkäufer vorstellen. Sieben Jahre geht das nun schon so, und Al hat die Nase voll. Fieberhaft versucht er, sich etwas einfallen zu lassen. Schließlich hat er die Idee für einen Verkaufsschlager: Schuhe mit Scheinwerfern. Kelly soll sie vorführen. Doch dabei hat der Erfinder eines nicht bedacht: Wer schaut bei Kelly schon auf die Füße ...

