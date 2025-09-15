Eine schrecklich nette Familie
Folge 4: Männerurlaub
24 Min.
Eigentlich wollte Al Bundy seinen wohlverdienten Urlaub nur mit Angeln verbringen, gemeinsam mit Steve. Doch Steve fällt wieder einmal um, und so ist seine Frau Marcy auch mit von der Partie. Und die informiert natürlich Peggy und die Kinder - und los geht's. Als Al, Steve und Bud am ersten Tag vom See in die Hütte zurückkommen, erfahren sie, dass Peggy, Marcy und Kelly gleichzeitig ihre Tage bekommen haben. Der "Männerurlaub" entwickelt sich zu einem wahren Albtraum.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland