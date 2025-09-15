Zum Inhalt springenBarrierefrei
Männerurlaub

Sony PicturesStaffel 3Folge 4
Folge 4: Männerurlaub

24 Min.

Eigentlich wollte Al Bundy seinen wohlverdienten Urlaub nur mit Angeln verbringen, gemeinsam mit Steve. Doch Steve fällt wieder einmal um, und so ist seine Frau Marcy auch mit von der Partie. Und die informiert natürlich Peggy und die Kinder - und los geht's. Als Al, Steve und Bud am ersten Tag vom See in die Hütte zurückkommen, erfahren sie, dass Peggy, Marcy und Kelly gleichzeitig ihre Tage bekommen haben. Der "Männerurlaub" entwickelt sich zu einem wahren Albtraum.

