Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Das Geburtstagsgeschenk

Sony PicturesStaffel 3Folge 6
Das Geburtstagsgeschenk

Das GeburtstagsgeschenkJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 6: Das Geburtstagsgeschenk

24 Min.Ab 12

Peggys Geburtstag steht bevor, und sie wünscht sich, dass Al etwas Geld für ein Geschenk ausgeben wird. Bei einem Einkaufsbummel stellt sie fest, dass ihr Lieblings-BH nicht mehr hergestellt wird. Al steht zunächst auf der Leitung; doch dann dämmert es ihm, dass dies das perfekte Geschenk wäre. Tatsächlich erwirbt er eines der seltenen Stücke. Inzwischen hat Marcy ihrer Freundin ein besonderes Geschenk gemacht: Ein Mann in Polizeiuniform strippt in Peggys Wohnzimmer.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen