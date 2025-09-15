Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 3Folge 12
Folge 12: Wie werde ich eine gute Hausfrau?

24 Min.

Peggy soll beim "Career Day" der Schule den Mädchen beibringen, wie man eine gute Hausfrau wird. Bald steht sie im Mittelpunkt des Interesses - kann sie doch eine beeindruckende Karriere vorweisen: Sie macht keine Hausarbeit, lässt ihren Mann für sich arbeiten, faulenzt und sieht fern. Die Mädchen sind begierig auf das Geheimnis ihres Erfolges. Peggy erklärt, wie man Ehemännern die Brieftaschen mopst, Fertigmenüs bestellt und die Kontrolle über die Fernbedienung behält.

Sony Pictures
