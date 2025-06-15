Elementary
Folge 11: Im Namen der Opfer
42 Min.Ab 12
Kurz nachdem aufgedeckt wurde, dass der Vermögensverwalter Donald Hauser seine Investoren um viel Geld geprellt hat, wird er gefesselt und erschossen in seiner Wohnung aufgefunden. Während Holmes und Watson den Täter unter den Geschädigten suchen, wird die Journalistin Rosalie Nuñes, die den Betrug aufdeckte, auf dieselbe Weise getötet. Die Spur führt Holmes zu Nelson Maddox, der Wohltäter einer Organisation zur Entschädigung von Holocaust-Überlebenden war.
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
