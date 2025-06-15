Elementary
Folge 15: Im Rampenlicht
42 Min.Ab 12
Die Balletttänzerin Nell Solange stirbt bei einer Generalprobe auf grausame Weise: Ihr wurde zunächst die Kehle durchgeschnitten und anschließend wurde ihr Körper zweigeteilt. Die Erstklassetänzerin Iris Lanzer steht unter Verdacht, doch Sherlock findet bald mit einer seiner unorthodoxen Methoden heraus, dass sie nicht die Täterin sein kann ... Watson sucht indes einen obdachlosen Veteranen, der laut seinem Freund entführt wurde.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren