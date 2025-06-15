Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Unberechenbar

sixxStaffel 2Folge 7
Unberechenbar

UnberechenbarJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 7: Unberechenbar

42 Min.Ab 12

Holmes' Bruder Mycroft ist in New York, um ein Restaurant zu eröffnen. Außerdem will er Sherlock um einen Gefallen bitten: Seine Ex-Verlobte Nigella, mit der Sherlock kurz vor der Heirat eine Affäre hatte, steckt in Schwierigkeiten. Jemand hat versucht, ihren wertvollen Zuchthengst Silver Blaze zu töten und dabei ihren Lebensgefährten Dalton erschossen, der den Täter überraschte. Erste Hinweise führen ins Drogenmilieu zum Robles-Kartell ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen