sixxStaffel 2Folge 20
Folge 20: Tödliches Pulver

40 Min.Ab 12

Nachdem ein Taschendieb an einer Vergiftung mit Anthrax-Pulver stirbt, ist das Revier in Alarmbereitschaft. Holmes und Watson kommen der Quelle des Gifts bald auf die Spur: Eugene MacIntosh, der einer regierungsfeindlichen Organisation angehört, hat offenbar eine beträchtliche Menge davon produziert. Doch nicht nur MacIntosh, auch das Anthrax ist verschwunden ... Holmes erfährt indes vom Tod seines engen Freundes Alistair Moore.

