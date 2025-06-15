Elementary
Folge 6: Ein unnatürliches Arrangement
42 Min.Ab 12
Cheryl Gregson trifft in ihrer Wohnung auf einen vermummten Eindringling, der Fragen zu ihrem Mann stellt. Sie verwundet ihn mit mehreren Schüssen. In Gregsons Mailverkehr findet Holmes Post eines Fans, der immer wütender wurde, weil der Captain ihm nicht antwortete. Doch Dustin Bishop ist nicht der Maskierte, wie sich herausstellt. Als kurz darauf ein gewisser Sam Clannon in seiner Wohnung erschossen wird, weisen alle Indizien auf einen völlig anderen Zusammenhang hin ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren