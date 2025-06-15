Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 18
42 Min.Ab 12

Barry Granger, ein führender Krebsforscher, wird tot in seinem Labor gefunden. Es sollte wie Selbstmord aussehen, doch Sherlock bestätigt bald Captains Quinns Verdacht, dass Granger ermordet wurde. Er hatte an einem Gerät mit dem Spitznamen "Der Hund" gearbeitet, das Krebszellen in der Atemluft erkennt - doch die Ergebnisse der Studie dazu waren angeblich gefälscht. Granger hatte versucht denjenigen zu finden, der ihn in einer Fachzeitschrift des Betrugs bezichtigt hatte.

