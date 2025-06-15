Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Kopflos

sixxStaffel 2Folge 13
Kopflos

Folge 13: Kopflos

42 Min.Ab 12

Ein Toter in einem Fass liefert Holmes und Watson den nächsten Fall. Offensichtlich ist die Mafia für die Ermordung des Mannes verantwortlich. Detective Bell ist ebenfalls an den Ermittlungen beteiligt. Für ihn ist grenzt es an einen Spießrutenlauf, ständig mit Holmes konfrontiert zu werden ...

