Elementary
Folge 4: Späte Bestrafung
42 Min.Ab 12
Das hatte sich die Domina anders vorgestellt: Als sie bei dem wohlhabenden Titus Delancey eintrifft, liegt dieser tot in seinem Wohnzimmer - bekleidet mit einem Ganzkörper-Latexanzug. Wie sich herausstellt, trug er den nicht freiwillig. Die erste Spur führt Holmes zu einem von Delanceys Angestellten. Doch der ist nicht der Mörder. Dann rückt Abigail Spencer, das Kindermädchen der Delanceys, in Holmes' Blickfeld: Sie stand schon einmal unter Mordverdacht ...
Elementary
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
