sixxStaffel 2Folge 23
Folge 23: Spione

42 Min.Ab 12

Sherlock erfährt, dass sein Bruder Mycroft für den britischen Geheimdienst arbeitet. Das MI6 hat nun einen Auftrag für den Ermittler: Er soll sich den Mord an dem Ex-Geheimdienstmitarbeiter Arthur West näher ansehen. Er litt unter einer bipolaren Störung und hatte sich nach der Ausmusterung in New York niedergelassen. Kurz vor seinem Tod wandte er sich mit einem Fall an das MI6, doch niemand nahm ihn ernst - eine Angelegenheit ganz nach Sherlocks Geschmack.

