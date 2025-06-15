Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Die Zebra-Entführung

sixxStaffel 3Folge 14
Die Zebra-Entführung

Elementary

Folge 14: Die Zebra-Entführung

40 Min.Ab 12

Andrew ist an mit Schierling vergiftetem Kaffee gestorben, der für Watson bestimmt war. Die Spur führt zu Watsons Ex-Rivalin Elena March, die inzwischen im Gefängnis sitzt, doch das NYPD kann ihr nichts nachweisen. Sherlock widmet sich indes zwei aus dem Zoo gestohlenen Zebras - beide Tiere sollten in Kürze Nachwuchs bekommen. Unterstützung bekommt er dabei von Detective Bell. Der tierische Fall birgt einige Überraschungen für die Ermittler und den Zoodirektor.

