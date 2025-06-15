Elementary
Folge 18: Die Aussicht vom Olymp
41 Min.Ab 12
Galen Barrow wird von einem Taxi überfahren. Er war bei der Fahrdienst-Vermittlung "Zooss" tätig, deshalb geht die Polizei zunächst davon aus, dass ein Konkurrent ihn ermordet hat. Kurz darauf wird Gordon Meadows festgenommen, doch er behauptet, zu der Tat erpresst worden zu sein. Sherlock glaubt ihm und findet mithilfe von Watson heraus, dass Barrow ein Verhältnis mit der verheirateten Lydia Guerrero hatte - sie wurde ebenfalls erpresst.
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
