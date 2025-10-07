Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Der Wert eines Lebens

sixxStaffel 3Folge 15vom 07.10.2025
Der Wert eines Lebens

Der Wert eines LebensJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 15: Der Wert eines Lebens

41 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12

Der Obdachlose Henry Wilseck wird erschossen. Zudem hat der Täter einen Umschlag zurückgelassen - er ist voller Bargeld und einer Notiz, die Sherlock und Watson zu dem Anwalt Arlen Schrader führt. Der Experte für Opferentschädigung berechnet regelmäßig, wie viel ein Menschenleben wert ist. Bald darauf gibt es eine weitere Leiche, bei der ebenfalls ein Umschlag liegt. Wie sich herausstellt, waren Angehörige der Opfer kürzlich mit einem Flugzeug abgestürzt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen