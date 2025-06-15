Elementary
Folge 5: Watsons Buch
42 Min.Ab 12
Nachdem Watson nach Kopenhagen gereist ist, müssen Sherlock und Kitty den neuen Fall allein lösen: Auf der Straße wurde eine abgetrennte Hand gefunden. Sherlock spürt bald den Rest der Leiche auf - es handelt sich um den Besitzer eines Paketladens, der erschlagen wurde. Offenbar stand er mit illegalem Diamantenhandel in Verbindung ... Sherlocks Boss Captain Gregson wird indes einem Mitarbeiter gegenüber handgreiflich. Dieser Übergriff hat Folgen.
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
12
Copyrights:© CBS International Television
