Elementary

Watsons Buch

sixxStaffel 3Folge 5
Watsons Buch

Folge 5: Watsons Buch

42 Min.Ab 12

Nachdem Watson nach Kopenhagen gereist ist, müssen Sherlock und Kitty den neuen Fall allein lösen: Auf der Straße wurde eine abgetrennte Hand gefunden. Sherlock spürt bald den Rest der Leiche auf - es handelt sich um den Besitzer eines Paketladens, der erschlagen wurde. Offenbar stand er mit illegalem Diamantenhandel in Verbindung ... Sherlocks Boss Captain Gregson wird indes einem Mitarbeiter gegenüber handgreiflich. Dieser Übergriff hat Folgen.

