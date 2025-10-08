Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 17vom 08.10.2025
Folge 17: Der Eismann

41 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Eine Studentin rammt mit ihrem Auto einen weißen Kleinlaster und wird daraufhin erschlagen. An ihrem Körper finden die Ermittler Hinweise, dass sich Kältemittel in dem Wagen befand, den sie anfuhr - doch der ist vom Tatort verschwunden. Sherlocks und Watsons Spur führt zu einem Kühlhaus, in dem sie tiefgefrorene Leichen entdecken. Sie wurden dort von einer Firma eingelagert, die ihre verstorbenen Kunden zu einem späteren Zeitpunkt wieder zum Leben erwecken will.

