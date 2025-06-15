Elementary
Folge 9: Injektion für die Ewigkeit
42 Min.Ab 12
Shauna Milius, eine Krankenschwester, die auch schon mit Watson zusammen gearbeitet hat, wendet sich an Sherlock. Ihre Kollegin Marissa ist vor einer Woche spurlos verschwunden. Sherlocks Spürsinn führt ihn bald zu einer Leiche - und auf die Spur einer anderen vermissten Person, die nun des Mordes an Marissa verdächtig ist: Chris Jacoby ... Sherlock hadert außerdem mit seinem Plan, den Entzug durchzuziehen, als er feststellt, wie langweilig es ist, nüchtern zu sein.
Elementary
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
12
