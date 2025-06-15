Elementary
Folge 8: Schichtende
40 Min.Ab 12
Der Polizist Alec Flynn wurde im Dienst von einem Maskierten erschossen. Das NYPD ist in Alarmbereitschaft, und Sherlock, Kitty und Watson werden bei den Ermittlungen hinzugezogen. Als sich Flynns Dienstwaffe als Luftpistole entpuppt, vermuten sie zunächst, dass sie absichtlich ausgetauscht wurde. Bei einem Gespräch mit Flynns Ehefrau findet Watson heraus, dass das Opfer süchtig nach Schmerzmitteln war. Offenbar hatte er alles Mögliche verkauft, um seine Sucht zu stillen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
