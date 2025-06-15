Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 6
39 Min.Ab 12

In einem Archiv wurde ein Wachmann getötet und eine seltene Landkarte gestohlen. Als der vermeintliche Täter in seinem Antikgeschäft ermordet aufgefunden wird, stellt sich die Karte, die zu einer Sammlung gehörte, als Fälschung heraus. Sherlock hat bald Zweifel, dass es dem Dieb um den Atlas ging. Watson sorgt sich indes, weil Sherlock sich zunehmend in Kittys Leben einmischt.

