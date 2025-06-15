Elementary
Folge 23: Bienensterben
42 Min.Ab 12
Everett Keck, ein Angestellter des Landwirtschaftsministeriums, untersucht das Bienensterben in der Gegend, als er ermordet wird. Sherlock vermutet zunächst, dass eine Firma dahintersteckt, deren Pestizide Keck als mögliche Ursache für die Umweltkatastrophe verantwortlich machte. Doch dann stellt sich heraus, dass Keck es selbst auf die Bienenvölker abgesehen hatte. Der Fall wird noch verzwickter, als Scheich Nasser Al-Fayed verschwindet, ein hochrangiger Gast eines Imkergipfels.
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
