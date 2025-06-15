Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 23
Folge 23: Bienensterben

42 Min.Ab 12

Everett Keck, ein Angestellter des Landwirtschaftsministeriums, untersucht das Bienensterben in der Gegend, als er ermordet wird. Sherlock vermutet zunächst, dass eine Firma dahintersteckt, deren Pestizide Keck als mögliche Ursache für die Umweltkatastrophe verantwortlich machte. Doch dann stellt sich heraus, dass Keck es selbst auf die Bienenvölker abgesehen hatte. Der Fall wird noch verzwickter, als Scheich Nasser Al-Fayed verschwindet, ein hochrangiger Gast eines Imkergipfels.

