Elementary
Folge 1: Ein Bombengeschäft
42 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Bei einem Bombenattentat in Flushing sterben mehrere Menschen. Bereits vor einigen Jahren gab es Attacken, die nach demselben Muster verliefen. Damals wurde der Bauunternehmer Nathan Resor inhaftiert, allerdings wegen anderer Vergehen. Bis zu seiner Freilassung vor einiger Zeit gab es keine Explosionen mehr, daher vermutet Sherlock einen Zusammenhang mit den Sprengsätzen. Scheinbar hat er den richtigen Riecher, doch noch kann er Resor, der jede Schuld abstreitet, nichts beweisen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
