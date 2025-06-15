Elementary
Folge 5: Der gejagte Jäger
41 Min.Ab 12
In einem Motel, das ein Hotspot für Männer ist, die sich gerne mit jungen Frauen vergnügen, wird Damien Novak ermordet aufgefunden. Als Sherlock seine mit Kabelbinder gefesselten Hände sieht, fällt ihm sofort eine Serie von besonderen Fällen ein: Verheiratete Männer wurden in Motels gelockt und anschließend öffentlich als Sexualstraftäter bloßgestellt, weil sie sich mit Minderjährigen einlassen wollten. Ist der Täter dieses Mal über sein Ziel hinausgeschossen?
