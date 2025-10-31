Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 2vom 31.10.2025
Holmes findet sich plötzlich zusammen mit vier Toten in einer Lagerhalle wieder. Einer ist der Schmuggler Ray Torres, die anderen drei sind Mitglieder der Gang Mara Tres, deren Boss mit Holmes' Hilfe den Killer finden will. Der Detektiv handelt einen Deal mit dem Kriminellen aus und macht sich an die Ermittlungen. Diese führen ihn auf die Spur einer nordkoreanischen Schmugglerbande, die ein wertvolles Artefakt besaß - bis Torres es gestohlen hat ...

