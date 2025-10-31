Elementary
Folge 3: Der nackte Zeuge
41 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
In einem Wald wird ein Nudist erschossen weil er in einer abgelegenen Hütte etwas sah, was er nicht sehen sollte: Beth Stone, die vor kurzem entführt wurde. Ihr Mann Aaron wird erpresst. Allerdings haben sich die Stones mit ihrer Firma hoch verschuldet. Doch jemand hat einen cleveren Weg gefunden, um einen Investor zu gewinnen. Allerdings würde dieser besagte Jemand nicht von dem Finanzsegen profitieren - ein gutes Motiv für eine Erpressung, wie es scheint.
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
