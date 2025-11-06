Elementary
Folge 11: Versteckspiel
39 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Bei einer Befragung fällt Sherlock ein Mann auf, der hektisch telefoniert und offensichtlich etwas zu verbergen hat. Durch eine List gelingt es Sherlock, an das Handy des Mannes - Ryan Decker - zu kommen. Darauf findet er ein Video, das eine gefesselte Frau zeigt. Für Sherlock ist klar: Decker hat Dreck am Stecken. Also durchsucht er zusammen mit Joan dessen Haus und wird fündig. Allerdings reichen Raubkopien nicht aus, um Decker länger festzuhalten. Doch Sherlock bleibt dran.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren