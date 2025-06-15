Elementary
Folge 14: Tod im Livestream
41 Min.Ab 12
Mitten in seinem Livestream wird der Internet-Star O.G. Pwnzr getötet. Sherlock hat schon bald herausgefunden, wo sich O.G. aufhielt, als er ermordet wurde. Eine Analyse von O.G. s Handy ergibt, dass er mit einem gewissen Joey Ng Kontakt hatte. Die beiden sprachen über eine Person namens Tendu. Sherlock, Joan und Bell machen Tendus Hotel ausfindig - doch Tendu ist geflohen. In seinem Zimmer: die Tatwaffe ...
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
