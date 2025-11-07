Elementary
Folge 12: Ein toter Clown
42 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Was hat ein toter Clown im Wald mit der Wasserversorgung New Yorks zu tun? Nach Begehung des Tatortes liefert Sherlock eine Erklärung: Der Clown sah etwas, das nicht für seine Augen bestimmt war - nämlich einen Virologen, der ein Virus in der Trinkwasserleitung platziert hat, die die Stadt versorgt. Das Virus ist ungefährlich, beweist aber, dass nicht genug für die Reinigung des Trinkwassers getan wird. Das führt Sherlock zu einer neuen Fragestellung: Wer würde davon profitieren?
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
