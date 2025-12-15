Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 5Folge 22
Folge 22: Bewegliche Ziele

42 Min.Ab 12

Nanette Vlasik, Polizeichefin einer Kleinstadt und begeisterte Paintball-Spielerin, wird in einem verlassenen Gebäude erschossen. Zunächst fällt der Verdacht auf ihren Gegner bei einem Reality-Paintball-Wettkampf, seine Schuld kann jedoch nicht bewiesen werden. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass die Tote Kontakte zur Mafia, zu Geldwäschern und einem Waffenhersteller hatte. Handelt es sich bei dem Verbrechen an Nanette um einen Auftragsmord?

