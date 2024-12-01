Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 39

ARD PlusStaffel 2Folge 13vom 01.12.2024
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Elisa verzichtet auf das schmutzige Geld des Barons und beschließt, unverrichteter Dinge nach Rivombrosa zurückkehren. Ein beunruhigender Zwischenfall zwingt sie jedoch, ihre Pläne zu ändern: Lucrezia hat inzwischen herausgefunden, dass Elisa eine kleine Tochter hat, und lässt diese entführen.

