Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elisa von Rivombrosa

Episode 35

ARD PlusStaffel 2Folge 9vom 01.12.2024
Episode 35

Episode 35Jetzt kostenlos streamen

Elisa von Rivombrosa

Folge 9: Episode 35

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Das doppelte Spiel Captain Greys gibt Elisa Rätsel auf. Bei einem gemeinsamen Besuch im Spielcasino wird Elisa von ihrer schmerzlichen Vergangenheit eingeholt: Unerwartet trifft sie ihre Erzfeindin Lucrezia van Necker wieder.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Elisa von Rivombrosa
ARD Plus
Elisa von Rivombrosa

Elisa von Rivombrosa

Alle 2 Staffeln und Folgen