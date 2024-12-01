Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elisa von Rivombrosa

Episode 46

Himmlisches KinoStaffel 2Folge 20vom 01.12.2024
Episode 46

Episode 46Jetzt kostenlos streamen

Elisa von Rivombrosa

Folge 20: Episode 46

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Lucrezia will Baron Nicola di Conegliano endlich zur Heirat bewegen. Sie verspricht ihm ein besonderes Hochzeitsgeschenk: Elisa, die Mörderin seiner Mutter. Doch ihr heimtückischer Anschlag auf Elisa scheitert.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Elisa von Rivombrosa
Himmlisches Kino
Elisa von Rivombrosa

Elisa von Rivombrosa

Alle 2 Staffeln und Folgen