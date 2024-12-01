Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elisa von Rivombrosa

Episode 45

Himmlisches KinoStaffel 2Folge 19vom 01.12.2024
Folge 19: Episode 45

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Elisa lässt sich gegen Gaetano austauschen. Es kommt zum Handgemenge, bei dem sie ihren Verfolgern mit knapper Not entkommt. Auf der Flucht entdeckt sie eine geheime Kammer, in welcher der Baron di Conegliano seine Schätze versteckt hat.

