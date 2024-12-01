Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elisa von Rivombrosa

Episode 40

ARD PlusStaffel 2Folge 14vom 01.12.2024
Episode 40

Episode 40Jetzt kostenlos streamen

Elisa von Rivombrosa

Folge 14: Episode 40

50 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Um ihre entführte Tochter zu retten, lässt Elisa sich auf ein gefährliches Spiel ein. Sie heuchelt Interesse, um in Nicolas Schlafgemächer zu kommen, in denen der Baron den „Stella Marina“ angeblich versteckt hält.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Elisa von Rivombrosa
ARD Plus
Elisa von Rivombrosa

Elisa von Rivombrosa

Alle 2 Staffeln und Folgen