Himmlisches KinoStaffel 2Folge 17vom 01.12.2024
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Elisa konfrontiert die Baronin di Conegliano mit Lucrezias Erpresserbrief. Diese ist erschüttert von so viel Niedertracht und stellt die Kidnapperin zur Rede. In die Enge getrieben, wird Lucrezia blitzartig klar, dass ihr nur noch ein Ausweg bleibt.

