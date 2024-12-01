Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 44

Himmlisches KinoStaffel 2Folge 18vom 01.12.2024
Folge 18: Episode 44

48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Victor Benac will seinen aufsässigen kleinen Bruder wegen der eigenmächtigen Inbesitznahme Rivombrosas maßregeln. Dabei erlebt er eine bitterböse Überraschung: Armand sagt ihm ins Gesicht, er habe die Übernahme von langer Hand geplant – ja, er habe dafür sogar Fabrizio Ristori erschossen!

