Elisa von Rivombrosa

Episode 49

Himmlisches KinoStaffel 2Folge 23vom 01.12.2024
Folge 23: Episode 49

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Victor Benac trifft eine schwere Entscheidung. Er zeigt seinen Bruder Armand wegen des Mordes an Conte Fabrizio Ristori an. Als Elisa von dieser neuen Wendung erfährt, brechen alte Wunden auf. Wird der Mord an Fabrizio endlich aufgeklärt?

Himmlisches Kino
