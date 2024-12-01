Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elisa von Rivombrosa

Episode 50

Himmlisches KinoStaffel 2Folge 24vom 01.12.2024
Episode 50

Episode 50Jetzt kostenlos streamen

Elisa von Rivombrosa

Folge 24: Episode 50

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Endlich erhält Elisa den ersehnten Brief aus Neapel. Sie erfährt, dass Cristiano lebt! Doch es geht ihm schlecht, er braucht dringend ihre Hilfe. Sie will sofort aufbrechen, aber die inzwischen anberaumte Gerichtsverhandlung macht ihr einen Strich durch die Rechnung.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Elisa von Rivombrosa
Himmlisches Kino
Elisa von Rivombrosa

Elisa von Rivombrosa

Alle 2 Staffeln und Folgen