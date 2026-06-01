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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die geheime Destillerie

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 7vom 16.06.2026
Die geheime Destillerie

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 7: Die geheime Destillerie

44 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12

Josh Gates begibt sich auf eine packende Spurensuche nach dem verschollenen Vermögen eines berüchtigten Mobsters. Dutch Schultz war jüdischer Abstammung, und ihm gelang ihm der kriminelle Aufstieg im New York der 1920er während der Prohibition. Josh entdeckt seine geheime Brennerei und hofft auf Hinweise auf Schultz' Millionenvermögen.

Weitere Folgen in Staffel 7

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