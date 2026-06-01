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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Der verschollene Atlantik-Flieger

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 8vom 16.06.2026
Der verschollene Atlantik-Flieger

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 8: Der verschollene Atlantik-Flieger

45 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12

Josh Gates erforscht eines der größten ungelösten Rätsel der frühen Luftfahrt: Das Schicksal zweier Pioniere, die noch vor Charles Lindberghs legendärem Atlantikflug den Versuch wagten, den Ozean zu überqueren - und dabei spurlos verschwanden.

Weitere Folgen in Staffel 7

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