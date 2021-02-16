Folge vom 16.02.2021
Der Bomben-ZyklonJetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 16.02.2021: Der Bomben-Zyklon
44 Min.Folge vom 16.02.2021Ab 12
Das Beringmeer wird von einem brutalen Wetterphänomen aufgepeitscht. Der so genannte „Bomben-Zyklon“ bricht wie aus dem Nichts hervor und schlägt mit gnadenloser Gewalt zu. Heftige Windböen und riesige Brecher sind die Folge! Während an Bord der „Wizard“mitten im Unwetter Feuer ausbricht, setzen Josh und Casey alles daran, trotz 12-Meter-Seegang ihre Tanks mit Krabben zu füllen. Auch die „Southern Wind“ wird von Monsterwellen schwer getroffen und die Besatzung der „Summer Bay“ schiebt Überstunden im Akkord, die selbst Haudegen Wild Bill an die Belastungsgrenze bringen...
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 10, Season 17, Season 21: Warner Bros. Discovery, Inc.