Wie der Vater so die TochterJetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 23.03.2021: Wie der Vater so die Tochter
44 Min.Folge vom 23.03.2021Ab 12
Seebär Sig Hansen und Tochter Mandy schmieden einen perfiden Plan. Um sich selbst Arbeit zu ersparen, wollen die beiden Konkurrent Jake Anderson auf Krabbensuche schicken. Allerdings zählt auch Jake zur Kategorie „ausgebufftes Schlitzohr“, wenn es darum geht sich die Taschen vollzupacken. Unterdessen ist Scott Campbell Jr. mit seiner „Lady Alaska“ zum so genannten „Turtle Head“ unterwegs. 7 Meter hohe Wellen machen die Anfahrt zum vermeintlichen Krabben-Hotspot jedoch zu einem ungemütlichen Unterfangen. Maschinist James Gallagher bekommt dabei die raue See mit voller Breitseite ab.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.