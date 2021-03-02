Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 02.03.2021: Schmerzhafte Zeiten
44 Min.Folge vom 02.03.2021Ab 12
Die Dauerbelastung auf See fordert ihren Tribut: Im Nordwesten der Fanggründe macht Seebär Sig Hansen der Ischias zu schaffen. Da helfen nur Schmerztabletten und eine ausgiebige Ruhepause, um das Rückenleiden zu mildern. Tochter Mandy, zweite Kapitänin an Bord, übernimmt in der Zwischenzeit das Kommando auf dem Krabbenschiff. 260 Körbe sind noch zu heben - doch die Besatzung scheint vom Führungswechsel im Steuerhaus nur wenig zu halten. Auch auf der „Wizard“ gibt es Probleme. Neben einem defekten Hydraulikschlauch hat Kapitän Keith Colburn mit einem schmerzhaften Nabelbruch zu kämpfen!
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.