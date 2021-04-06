Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 06.04.2021: Bewährungsprobe für Maria
45 Min.Folge vom 06.04.2021Ab 12
Heftige Gezeiten und Killer-Wellen bei Minustemperaturen verwandeln den Nordpazifik in eine eingefrorene Hölle. Mitten im Supermond-Eissturm trotzen Kapitän Steve „Harley“ Davidson und seine Truppe den Elementen. Doch als plötzlich der Motor der „Southern Wind“ nur noch mit halber Kraft läuft, gerät des Geschäft mit den Schneekrabben ins Stocken. Unterdessen wird Greenhorn Maria an Deck der „Cornelia Marie“ auf eine eisige Bewährungsprobe gestellt und auf der „Wizard“ hat Kapitän Monte Colburn mit Eisnebel, gefrorener Gischt und tückischen Schollen im Wasser zu kämpfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.