44 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12

300 Kilometer nordöstlich von Dutch Harbor, in den Bairdi-Fanggründen: An Bord der „Saga“ ist die Krabbenjagd in vollem Gang. Doch wenn es Kapitän Jake Anderson rechtzeitig zum Geburtstag von Sohn Aiden nachhause schaffen will, muss er jetzt richtig auf die Tube drücken! Derweil werden die stattlichen Fangzahlen an Bord der „Northwestern“ von einer Panne im Maschinenraum torpediert. Ein Leck im Zulaufrohr für die Krabbentanks bringt die Stabilität des gesamten Schiffs in Gefahr.

